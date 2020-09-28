"Руководить страной, где каждый его ненавидит, он долго не сможет". Почему Лукашенко не идет на переговоры

В воскресенье 27 сентября белорусы вновь вышли на протестный марш. Только в Минске, несмотря на задержания и плохую погоду, в акции участвовали более 100 тысяч человек.





Франак Вячорка рассказал "Настоящему Времени" , как долго, на его взгляд, могут продолжаться такие масштабные акции и почему Александр Лукашенко не сможет пойти на уступки оппозиции и начать переговоры с Координационным советом. Журналист и политический аналитикрассказал, как долго, на его взгляд, могут продолжаться такие масштабные акции и почему Александр Лукашенко не сможет пойти на уступки оппозиции и начать переговоры с Координационным советом.





— Говоря о том, что сейчас происходит в Беларуси, в какой фазе все находится?





— Сейчас все показали, что могут, на что способны – мы находимся в фазе оппозиционной борьбы. За Лукашенко есть группа силовиков, группа военных, есть поддержка Москвы. У протестующих есть улицы, есть огромная поддержка регионов. Некоторые города более активны, некоторые менее. Есть поддержка Варшавы, Вильнюса, Брюсселя, Вашингтона. И теперь кроме этой уличной фазы борьбы будет еще фаза дипломатическая.

Сейчас проговариваются разные сценарии возможных переговоров как в Минске, так и в Брюсселе, и в Вашингтоне. И я думаю, что нет другого решения, кроме переговоров. В любом случае Лукашенко надо будет делать такие уступки, он не сможет удерживать ситуацию таким образом вечно, а руководить страной, где каждый его ненавидит, он тоже не сможет долго.





— А почему не сможет?





— Он [представлял себя] голосом народа, он так пришел к власти, он так проводил свои выборы, а теперь [все] нужно перестраивать в модель военной милитаристской диктатуры, где руководят генералы и военные КГБ – но я не думаю, что это в ментальности и характере белорусов. Или соглашаться на какие-то уступки.





Ему очень страшно. Ему кажется, что если он пойдет на уступки, то он потеряет имидж, он потеряет репутацию сильного лидера, который все держит в руке. И нужно каким-то образом ему объяснить, показать, что еще есть шанс пойти на уступки, уйти, и никто тебя не поведет в Гаагу, не расстреляет и не арестует.





— Светлана Тихановская предложила некие гарантии, если он сделает это немедленно. Она сказала, что если надо, то протесты будут идти годы. Вы считаете, что это возможно?





— В такой форме, как теперь, когда выходят каждое воскресенье 100-150 тысяч человек, конечно, невозможно. Зимой выводить людей чаще, чем раз в две недели, раз в месяц очень трудно, потому что холодно. Плюс огромная сложность этих протестов в том, что нет сцены, нет митинга. Вы могли заметить, что на всех семи маршах, которые проходили [по воскресеньям], не было выступающих, не было плана, не было сценария. Это не митинг организовать, где политики выступят, какую-то резолюцию примут.





— Так и лидеров нет.





— Лидеры сидят в тюрьмах или за границей. Для Тихановской сейчас главная задача – это удерживать запал и мотивацию. Для организаторов протестов, для Тихановской и для Координационного совета в том числе, важно показывать победы, даже если они небольшие.





Сейчас самый главный враг протеста и белорусской революции – это усталость и апатия. Ни в коем случае нельзя позволять кому-либо из протестующих или лидеров именно в эту апатию впадать. Но мне кажется, что у омоновцев депрессия и апатия намного сильнее, чем у протестующих.





— Как вам кажется, возможно ли такое, что какая-то третья страна выступит неким модератором перехода власти?





— Я думаю, что это, возможно, и будет единственным сценарием. Если ситуация не будет улучшаться, и мы не будем видеть таких громких переходов представителей Лукашенко, мы не будем видеть, что режим падает, то тогда нужна будет эта или площадка, или очень сильные медиаторы. Швеция – не самый сильный медиатор, но как платформа – может быть. Нужно, чтобы обязательно участвовали такие страны, как Германия, Франция, Великобритания и, конечно, Россия. Только такая комбинация а-ля "нормандский формат", возможно, и заставит кого-то из представителей Лукашенко пойти на этот диалог.









— Возможен ли диалог Светланы Тихановской с некими представителями из Москвы, из Кремля?





— Абсолютно возможен, но нужен кто-то типа Макрона, который сейчас приезжает в Вильнюс и этот диалог фасилитирует. Макрон две недели назад говорил уже с Путиным и попросил Путина помочь освободить политзаключенных как первый шаг к диалогу, но Путин ничего не сделал. И в этом заявлении Макрона, опубликованном сегодня, мы услышали какие-то нотки разочарования, что "я просил Путина, но он ничего не сделал". Поэтому, мне кажется, недостаточно давления ни на Лукашенко, ни на Путина, чтобы они отказались от своей тактики, потому что у Лукашенко и у Путина свои сценарии. И этот сценарий диалога, где говорят с протестующими, – это не входит в их планы.





— Сейчас Светлана Тихановская находится за границей. Довольно часто встречается с западными лидерами, с различными европейскими, западными институциями. Как вам кажется, в чем смысл таких частых ее встреч?





— У Светланы Тихановской сейчас не только роль президента, народно избранного лидера, но и роль такого министра иностранных дел, представителя Беларуси в мире.





Главная задача – это делегитимизировать Лукашенко, чтобы западные страны, мировое сообщество не признавало его и все договора, с одной стороны. А, с другой стороны, чтобы признали Координационный совет как вторую сторону для переговоров.





И эти встречи, которые уже были с министром иностранных дел, с премьер-министром, с министром иностранных дел в Голландии пару дней назад, будет ли встреча с Макроном – пока неизвестно. А цель – это добиться. С Вашингтоном, кстати, тоже: задача – российских пропагандистов включить в санкционные списки. Я думаю, что эта идея, которая появилась неделю назад и сейчас витает в воздухе, – и очень возможно, что Симоньян окажется в белорусском санкционном списке именно из-за своей поддержки Лукашенко.





— Тихановская сделала такие заявления, что "белорусские власти будут вправе не возвращать России кредит на 1,5 миллиарда долларов", что "то, что заключили между собой Москва и Минск после 9 августа будет пересмотрено". Такие ее заявления насколько, наоборот, говорят о безоговорочной поддержке Кремля в отношении Лукашенко?





— Это заявление-предупреждение. Это заявление, направленное на превентивное воздержание другими государствами сотрудничества с Лукашенко. И это же не только в сторону России – это в сторону Турции, в сторону Китая, всех тех государств, которые продолжают признавать Лукашенко, торговать с ним и сотрудничать.





Она дает четко понимать, что легитимность – это не просто красивые слова, это тоже обязательства, и если вы не признаете Лукашенко лидером, а выборы честными, то будьте, пожалуйста, добры остановить свои контакты и экономическое сотрудничество.



