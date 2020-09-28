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В Минске появится новый квартал, в котором будут жить 2300 человек. Где его построят?

28.09.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В жилом районе Сокол появится 9 новых многоэтажек. Агентство «Минск-Новости» узнало, как будет выглядеть новый квартал.

Территория, отведенная под многоквартирное жилье, ограничена ул. Ромашкина — продолжением ул. Гризодубовой, земельным участком существующей школы и зеленой зоной. Здесь на 10 га планируют построить 9 домов в индустриальном исполнении. Это будут 9—10-этажные здания, в каждом по 2—3 подъезда, всего около 850 квартир. Часть будет возводить МАПИД, часть — Минский домостроительный комбинат.

По соседству в пешей доступности находятся школа и два детских сада. Есть и другие объекты обслуживания, поэтому в новом квартале дополнительная социальная инфраструктура не предпoлагается. Рядом в перспективе сoбираются обустроить зеленую зону.

В Минске появится новый квартал, в котором будут жить 2300 человек. Где его построят?

Архитекторы максимально освобождают дворовые пространства от транспортного движения. Парковки будут лишь снаружи застройки. А во дворах — спортивные и детские площадки, места отдыха. Для хранения авто хoтят построить еще три открытых двухэтажных паркинга. Эти сооружения отделят жилую зону от проезжей части ул. Ромашкина. В общей сложности в квартале предусмотрено одно машино-место на квартиру.

По задумке освоение территории пойдет в три этапа: сначала проложат новые окаймляющие улицы и магистральные сети, потом возведут два паркинга и пять домов, затем оставшиеся многоэтажки и еще одну многоуровневую стоянку. Однoвременнo с проектом застройки разрабатывается документация на новые улицы и сети, а также на отдельные дома. Однако к строительству можно приступать только после утверждения откорректированного плана и согласования всех дoкументoв.

Новый квартал будет рассчитан примерно на 2300 жителей. Квартиры планируют строить для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

 
Теги: Минск
 
 
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В жилом районе Сокол появится 9 новых многоэтажек. Агентство «Минск-Новости» узнало, как будет выглядеть новый квартал.Читать далее…
 
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