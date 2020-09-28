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Доллар и евро быстро растут. Российский рубль упал (обновлено)

28.09.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошлую неделю рубль закончил на фазе роста по отношению к доллару и евро. И вообще выглядел уверенно. Чем он при этом питается для поддержания веса — загадка, хоть бы не отъел себе ногу. На Белорусской валютно-фондовой бирже начались торги после выходных, валютам с утра неймется.

У доллара сразу порядочный плюс в 2,35 копейки и дерзкая динамика. Стоит пока 2,6227 рубля.

Евро подорожал на 1,84 копейки, его курс уже 3,0502.

У российского рубля с ходу большой минус — 4,43 копейки. Сотня торгуется по 3,337 белорусского.

В прошлую пятницу доллар подешевел на 0,5 копейки и стоил 2,5992. Евро сбросил 0,41 копейки, стоил 3,0318. Российский рубль подорожал на 0,34 копейки, за сотню давали 3,3779.

 
 
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Прошлую неделю рубль закончил на фазе роста по отношению к доллару и евро. И вообще выглядел уверенно. Чем он при этом питается для поддержания веса — загадка, хоть...
 
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