А ведь хороший вопрос: кто учил ездить? Очевидец рассказал о ночной аварии на проспекте

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на проспекте Независимости в Минске, на участке между станциями метро «Парк Челюскинцев» и «Академия наук». Автомобиль врезался в столб. Удар пришелся в область дверей с пассажирской стороны, там осталась сильная вмятина, что позволяет судить о силе удара и косвенно о скорости авто в тот момент.

ДТП случилось на той стороне проспекта, что ведет от улицы Сурганова в направлении улицы Макаенка.

Подробнее об аварии рассказал пользователь нашего форума с ником Nickl.

— Из машины вылезли пять человек, визуально нетрезвые. Они уехали на такси. Затем приехали сотрудники ГАИ, которые сразу, по наводке очевидца поехали вдогонку за такси. Потом прибыли две скорые. Постояли минут 5. К этому времени вернулся экипаж ГАИ, скомандовал по громкой связи скорым ехать за ним. Уехали все на улицу Сурганова, — сообщил наш читатель.











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Корреспондент Onliner связался с Nickl и узнал подробности инцидента. Наш читатель, когда услышал звук сильного удара, выглянул в окно. И вот что он увидел.

— Когда я выглянул в окно, то в авто была открыта только водительская дверь, а на улице бегали два человека: один в серой байке, другой — в темной. Тот, что в серой, пытался открыть заднюю дверь, а второй что-то искал на проезжей части. Потом открыли заднюю дверь, оттуда вылезли еще двое парней. Все орали матом друг на друга: «Кто тебя ездить учил?», «Ей ... (конец. — прим. Onliner)!», «Скорую!» — рассказал собеседник.

В общем, если кто-то на проспекте не проснулся от звука аварии, то наверняка слышал выяснение отношений, последовавшее после. Дальше — хуже.

— Из машины вытащили девушку. Она сразу села на бордюр, видно было, что ее тошнило, — продолжил наш читатель. — Я вызвал ГАИ, сообщил, что потребуется медицинская помощь. Пока звонил, вся компания убежала во двор, в арку. Затем туда же въехал автомобиль такси. И когда такси выезжало, появился экипаж ГАИ. Водитель мусоровоза его окрикнул, сориентировал инспекторов, что нужно догонять такси. Они уехали. Затем появились две машины скорой помощи. А чуть позже вернулись сотрудники ГАИ, скомандовали скорым ехать за ними, и все с мигалками умчались к улице Сурганова.

Nickl добавил, что спускался к приехавшим на место ДТП сотрудникам Госавтоинспекции и оставил им свои данные.

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь у дома №78 по проспекту Независимости, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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