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На проспекте Независимости Volkswagen влетел в столб

28.09.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в столб на столичном проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя TUT.BY

— Около 05.20 на проспекте Независимости, 78, водитель VW не справился с управлением, в результате чего автомобиль перелетел встречную полосу и врезался в столб. Из машины вышли 4 парня. Они помогли выбраться из авто девушке, после чего все вместе уехали на такси, — рассказал очевидец.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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