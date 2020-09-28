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На проспекте Независимости Volkswagen влетел в столб
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в столб на столичном проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
— Около 05.20 на проспекте Независимости, 78, водитель VW не справился с управлением, в результате чего автомобиль перелетел встречную полосу и врезался в столб. Из машины вышли 4 парня. Они помогли выбраться из авто девушке, после чего все вместе уехали на такси, — рассказал очевидец.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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