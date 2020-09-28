Доллар снова дорожает. Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,622 рубля, а евро — 3,05 рубля. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепляетсся. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы доллара и евро установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,94% — до 2,6236 рубля, а евро увеличился на 0,75% — до 3,0544 рубля. Российский рубль упал на 1,31% — до 3,337 рубля за 100 российских рублей.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,67 рубля (БП-Сбербанк), а ниже всего — 2,622 рубля (Абсолютбанк и БСБ Банк), 2,624 рубля (Paritetbank). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валюты могут отличаться.

Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Paritetbank, Абсолютбанк, Франсабанк, БСБ Банк — 2,612 рубля.

Курс продажи банком евро выше всего в БПС-Сбербанке, Банк БелВЭБ — 3,1 рубля, а ниже всего — Абсолютбанк и Беларусбанк (3,05 рубля),

Выгоднее всего сдавать евро в Paritetbank, Франсабанк, Абсолютбанк — 3,035 рубля.