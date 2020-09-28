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Под Борисовом столкнулись Opel и Mercedes: один человек погиб, двое - пострадали

28.09.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при лобовом столкновении в Борисовском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 26 сентября, около 04.00, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь 26-летний водитель Opel Astra столкнулся со встречным Mercedes, которым управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Opel от полученных телесных повреждений умер. Водителя и 50-летнюю пассажирку Mercedes с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Происшествие случилось 26 сентября, около 04.00, на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ.
 
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