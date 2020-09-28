Соболенко выиграет Пегулу, «Динамо» - второй период, «Тоттенхэм» не уступит «Юнайтед». Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш теннисный эксперт Юрий Михалевич объяснил сдержанную ставку на победу Арины Соболенко в первом раунде «Ролан Гаррос». Спортивный журналист TUT.BY Кирилл Клименков полагается на статистическую особенность хоккенойго «Динамо» в борьбе с «Северсталью», а экономист Сергей Чалый не верит в успех «Манчестер Юнайтед», своей любимой команды, в матче с «Тоттенхэмом».

Михалевич: Арина — безоговорочный фаворит, но ей не всегда удается быть на высоте

Кто: Юрий Михалевич, теннисный эксперт SPORT.TUT.BY.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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В этот раз ставит на матч первого раунда «Ролан Гаррос» между Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой, который состоится 29 сентября.

— В первом раунде «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (12 WTA) сыграет с американкой Джессикой Пегулой (60 WTA). Пегула относится к такому типу теннисисток, которые в борьбе против превосходящих в классе игроков делают ставку на дисциплину и остаются в розыгрышах так долго, как это только возможно, провоцируя ошибки соперниц, — отмечает Юрий. — Опыт игры в парном разряде помогает Джессике чувствовать себя уверенно у сетки, поэтому не стоит рассчитывать, что укороченные удары будут эффективны против нее.

Арина же играет агрессивно, и, если ее удары достаточно остры, — под заднюю линию. Если у нее есть первая подача, а серии розыгрышей короткие, то противопоставить ей что-либо довольно трудно. Другое дело, что Арине не всегда удается быть на высоте.

Читать прогноз дальше Так, в августе на турнире в Цинциннати в третьем раунде Соболенко как раз соперничала с Пегулой — впервые, к слову. Арина зачем-то ввязывалась в розыгрыши, что не является ее сильной стороной. Отчасти так получалось, потому что она пробивала в хавкорт, после чего Пегула могла атаковать. Пегула была готова отойти на три-четыре метра от задней линии, чтобы возвращать мячи на половину корта белоруски, что также приносило ей успех. Помимо этого, Арина имела проблемы с вводом мяча в игру — лишь 56 процентов попыток оказались успешными. Да, Арина боролась — прежде всего, со своими слабостями, но проиграла матч — 2:6, 6:2, 3:6. Пегула же благодаря победе над Соболенко добилась наивысшего результата для себя в одиночном разряде — вышла в четвертьфинал турнира категории «Премьер 5». Если обратиться к истории Пегулы на грунте, то тут ей нечем похвастать. У Джессики нет матчевых побед на грунтовых турнирах категории «Премьер» и выше, а на «Ролан Гаррос» таковые случались разве что на этапе квалификации. В нынешнем сезоне Джессика не провела на грунте ни одного поединка, в то время как Арина дошла до полуфинала в Страсбурге, где уступила пятой ракетке мира украинке Элине Свитолиной — из-за большого количества невынужденных ошибок (39).

Фото: Reuters Расклад сил в матче Соболенко — Пегула таков: Арина — безоговорочный фаворит, и за ее победу в букмекерской компании Parimatch предлагают скромный коэффициент — 1,45. Куда заманчивей выглядит идея поставить на победу Арины по сетам — 2:0 (2.12) или 2:1 (3.75), но я предпочту вариант с тоталом больше 20,5 геймов, так как теннису Арины не хватает баланса. Такая ставка точно сыграет в случае третьего сета и может сыграть в случае напряженной борьбы в двухсетовом поединке.

Теннис. Женщины. «Ролан Гаррос». Грунт В матче Соболенко — Пегула будет больше 20,5 геймов Коэффициент — 1,87



Клименков: Минское «Динамо» отличает крайне эффективная игра во вторых периодах

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла , не прошла , прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Динамо» Минск, который пройдет 29 сентября.

— Впечатляющая серия побед, которую болельщики минского «Динамо» не видели уже четыре года, вознесла «Динамо» на верхние строки Западной конференции КХЛ, — говорит Кирилл. — Минчане продолжают радовать своих поклонников яркой атакующей игрой и по идее должны легко справляться с командами уровня «Северстали», но не все так просто.

Если бы не крутой старт «Динамо», то именно череповчане считались бы главным открытием начала сезона. Шансы «Северстали» на попадание в плей-офф оценивались ниже всех на Западе, но сейчас «сталевары» с пятью победами в восьми матчах идут на пятом месте в конференции. Это удивительно, учитывая тот факт, что ни один из легионеров клуба не стал лидером команды. Букартс, Абдул, Виттасмяки, Лалонд и Лишка забросили лишь две шайбы на пятерых.

Что касается российских игроков «Северстали», то среди них нет ни одной звезды по меркам КХЛ. Тем не менее, за счет командной игры, которую умеет ставить аутсайдерам Андрей Разин, клуб опережает ряд конкурентов с куда большими финансовыми возможностями.

Читать прогноз дальше Но вернемся к «Динамо». Команда Крэйга Вудкрофта в прошлом сезоне была предсказуема со знаком «минус»: много безвольных поражений, высокая пропускаемость и ужасная игра на выезде. Сейчас у «зубров» тоже есть тенденции, но большая их часть — положительная. Одна из них — крайне эффективная игра во вторых периодах. Этот отрезок минчане проиграли лишь раз за сезон. А обычно именно во второй трети динамовцы уходят в отрыв, который позволяет им набирать очки даже при традиционных спадах в концовке матча.

Фото: hcdinamo.by Интересно, что у «Северстали» график полностью противоположный: клуб из Череповца еще не выиграл ни одного второго периода в сезоне. Только горемочный мытищинско-пекинский «Куньлунь» играет в середине встреч хуже. Линия на матч «Северсталь» — «Динамо» дает нам отличную возможность сыграть на этой особенности. Если вы хотите рискнуть, то можете ставить на чистую победу гостей во втором периоде (2,85), но я все-таки советую перестраховаться и взять выигрыш «через ноль». Это значит, что если во втором периоде будет ничья, то вы получите свои деньги обратно. Коэффициент ниже, но все равно очень приличный.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон Победа минского «Динамо» во втором периоде «через ноль» Коэффициент — 1,94



Чалый: «Тоттенхэм» в нынешнем виде как минимум на сезон может собраться и «зарубиться» с лидерами лиги

Кто: Сергей Чалый, экономист.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла , прошла , прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», который состоится 4 октября.

— С большим интересом наблюдаю за решающими стадиями плей-офф в НХЛ и НБА, а также за недавно стартовавшей Премьер-лигой, — признается Сергей. — У моего любимого «Манчестер Юнайтед» на старте возникли проблемы. Связываю их с тем, что между прошлым сезоном, поздно завершившимся из-за приостановки чемпионата, и новым турниром получилась небольшая пауза. Времени отдохнуть у игроков оказалось немного. Потом началась предсезонка, и, думаю, в «МЮ» подготовительная работа продолжается уже в сезоне. Скорости футболистам не хватает, а без нее играть в свой футбол и диктовать условия не получается.

Новых игроков на ключевых позициях у «МЮ» не появилось. Разве что Аарон Уан-Биссака, правый защитник. Он — единственный среди игроков обороны, кто и сзади отрабатывает и пасы голевые отдает. Центральные защитники не так хороши, в центре поля «проваливается» Скотт Мактомини — хорошо, что нашлась ему замена в лице Донни ван де Бека. Так что поражение команды в первом туре от «Кристал Пэлас» считаю справедливым (1:3).

Впрочем, сценарий матча «МЮ» с «Тоттенхэмом», чьи игроки любят работать с мячом, будет отличаться от поединков с «Кристал Пэлас» и «Брайтоном» (3:2). В стане соперника результат может сделать Сон Хын Мин и, разумеется, Кейн.