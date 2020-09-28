В Мозыре обновили стадион «Спартак». Красно-белого лого больше нет

Источник материала: Tut.by

Недавно в Мозыре на домашней арене «Славии» — стадионе «Спартак» — провели реконструкцию и обновили входную группу. После этого логотип изменил цвет. На это обратила внимание «Трибуна».

Как группа выглядела раньше:





А как сейчас:



Фото: «Трибуна»

Отметим, что лого «Спартака» всегда было исключительно красно-белого цвета. Кроме того, в форме «Славии» также нет синего цвета.