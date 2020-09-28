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В Мозыре обновили стадион «Спартак». Красно-белого лого больше нет
Источник материала: Tut.by
Недавно в Мозыре на домашней арене «Славии» — стадионе «Спартак» — провели реконструкцию и обновили входную группу. После этого логотип изменил цвет. На это
Как группа выглядела раньше:
А как сейчас:
Отметим, что лого «Спартака» всегда было исключительно красно-белого цвета. Кроме того, в форме «Славии» также нет синего цвета.
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Это домашняя арена «Славии».
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