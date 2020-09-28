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Доллар рванул вверх утром 28 сентября
Источник материала: Навiны
Американская валюта начала первую на этой неделе сессию с резкого роста.
Как свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на 10:15, доллар добавляет сразу 0,0213 пункта — 2,6205 белорусского рубля.
Сильно укрепляется и евро. Плюс составляет 0,0178 пункта — 3,0496 белорусского рубля.
А вот российская валюта серьезно падает — 3,337 белорусского рубля за 100 российских (-0,0443 пункта).
На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
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Американская валюта начала первую на этой неделе сессию с резкого роста.
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