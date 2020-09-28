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Тренеру хоккейной команды Лукашенко хотят запретить въезд в Евросоюз
Источник материала: Навiны
Белорусский фонд спортивной солидарности подготовил список спортивных чиновников и функционеров, которым необходимо запретить въезд в страны Евросоюза.
Как отмечается, это решение было принято на основании «многочисленных обращений граждан и организаций», которые поступили в адрес БФСО.
Фонд отмечает, что были проведены консультации с представителями белорусской и европейской спортивной общественности.
На данный момент предлагается подвергнуть санкциям пять человек:
Кроме этого, отметили в фонде рассматриваются еще ряд кандидатов в «черный список», «персональные дела» которых требуют дополнительного рассмотрения. В частности, речь идет о:
«Основанием для включения данных лиц в список визовых санкции являются подтвержденные факты их непосредственной причастности к грубым нарушениям прав спортсменов, а также репрессиям (угрозы, увольнения) по отношению к представителям белорусского спорта», — подчеркнули в БФСО.
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Белорусский фонд спортивной солидарности подготовил список спортивных чиновников и функционеров, которым необходимо запретить въезд в страны Евросоюза.
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