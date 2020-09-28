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"Напряженная фаза возможного вторжения уже прошла": эксперт об угрозе НАТО

28.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Напряженная фаза возможного вторжения уже прошла": эксперт об угрозе НАТО

Угрозы для Беларуси со стороны НАТО нет, заявил председатель Военного комитета альянса маршал авиации Стюарт Пич, который сейчас находится в Литве. По его словам, ситуация зависит прежде всего от позиции руководства страны в отношении гражданского общества. Вместе с тем, в ноябре в Литву ожидается прибытие нового американского контингента. Учения НАТО уже вызвали напряженность на границе, заявил в интервью Sputnik Литва заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. 

© Photo : из личного архива Ивана Коновалова
Эксперт: как снизить напряженность, если возле границ Беларуси батальоны США?

"Тот контингент, который был мобилизован, собран и находился в резерве у президента РФ на случай вторжения на территорию Союзного государства (или же, в крайнем случае, активного безобразия внутри Беларуси), он расформирован. И это как раз свидетельствует о том, что после встречи руководителей Беларуси и России напряженная фаза возможного вторжения уже прошла и ничего подобного уже произойти не может", – рассказал эксперт.

Новый батальон американских военных прибудет в Литву в ноябре и заменит контингент, который расположился на границе с Беларусью в начале сентября. Как ожидается, 500 человек, около 25 танков Abrams и примерно 30 бронемашин Bradley останутся в Литве как минимум до июня 2021-го.

Напомним, под Брестом сейчас проходят учения "Славянское братство – 2020", в которых задействованы белорусские и российские военнослужащие. Десантники уже уничтожили условных террористов, форсировали реку после нарушения границы условным противником и выполнили другие задачи совместной тактической группы. Как пояснил военный эксперт Игорь Коротченко, эти учения "носят характер ответных действий и демонстрируют решимость в защите Союзного государства".

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Теги: Брест
 
 
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