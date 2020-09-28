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Как растут чужие дети! Миддлтон поделилась серией трогательных снимков
28.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поделились трогательной серией семейных снимков: в своем
И пока Меган Маркл и принц Гарри осваивают роль жителей Санта-Барбары и высказываются о президентских выборах в США, их родственники наслаждаются радостями простой жизни. Недавно Миддлтон
© Photo : KENSINGTON PALACE
Принц Уильям с сыновьями Джорджем и Луи
Новая серия снимков от герцогов Кембриджских стала настоящей неожиданностью для поклонников: на кадрах подросшие наследники пары в очаровательных нарядах и единой цветовой гамме позировали с родителями.
Интересно и то, что на семейную фотосессию попал неожиданный гость - легендарный телеведущий-натуралист и любимец всех Британцев сэр Дэвид Аттенборо.
Миддлтон оставила под фото не менее трогательную подпись, сообщив, что ведущий пришел к ним в гости не с пустыми руками: Аттенборо преподнес принцу Джорджу клык гигантской акулы 60-х годов. Кстати, недавно телезвезда побил рекорд Меган Маркл и принца Гарри в Instagram, набрав миллион подписчиков за час после регистрации.
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Редкие кадры фотосессии королевской семьи в компании неожиданного гостя удивили поклонников британского королевства.
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