ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как растут чужие дети! Миддлтон поделилась серией трогательных снимков

28.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поделились трогательной серией семейных снимков: в своем Instagram пара показала как выросли их наследники. 

И пока Меган Маркл и принц Гарри осваивают роль жителей Санта-Барбары и высказываются о президентских выборах в США, их родственники наслаждаются радостями простой жизни. Недавно Миддлтон вышла в парк в простом наряде из масс-маркета и провела время в компании приятельниц, после чего решила устроить новую фотосессию со своей семьей. 

© Photo : KENSINGTON PALACE
Принц Уильям с сыновьями Джорджем и Луи

Новая серия снимков от герцогов Кембриджских стала настоящей неожиданностью для поклонников: на кадрах подросшие наследники пары в очаровательных нарядах и единой цветовой гамме позировали с родителями. 

Интересно и то, что на семейную фотосессию попал неожиданный гость - легендарный телеведущий-натуралист и любимец всех Британцев сэр Дэвид Аттенборо.

Миддлтон оставила под фото не менее трогательную подпись, сообщив, что ведущий пришел к ним в гости не с пустыми руками: Аттенборо преподнес принцу Джорджу клык гигантской акулы 60-х годов. Кстати, недавно телезвезда побил рекорд Меган Маркл и принца Гарри в Instagram, набрав миллион подписчиков за час после регистрации. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редкие кадры фотосессии королевской семьи в компании неожиданного гостя удивили поклонников британского королевства.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Евроопт» предупреждает о мошенниках, действующих от имени сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика