Как растут чужие дети! Миддлтон поделилась серией трогательных снимков

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поделились трогательной серией семейных снимков: в своем Instagram пара показала как выросли их наследники.

И пока Меган Маркл и принц Гарри осваивают роль жителей Санта-Барбары и высказываются о президентских выборах в США, их родственники наслаждаются радостями простой жизни. Недавно Миддлтон вышла в парк в простом наряде из масс-маркета и провела время в компании приятельниц, после чего решила устроить новую фотосессию со своей семьей.

© Photo : KENSINGTON PALACE Принц Уильям с сыновьями Джорджем и Луи

Новая серия снимков от герцогов Кембриджских стала настоящей неожиданностью для поклонников: на кадрах подросшие наследники пары в очаровательных нарядах и единой цветовой гамме позировали с родителями.

Интересно и то, что на семейную фотосессию попал неожиданный гость - легендарный телеведущий-натуралист и любимец всех Британцев сэр Дэвид Аттенборо.

Миддлтон оставила под фото не менее трогательную подпись, сообщив, что ведущий пришел к ним в гости не с пустыми руками: Аттенборо преподнес принцу Джорджу клык гигантской акулы 60-х годов. Кстати, недавно телезвезда побил рекорд Меган Маркл и принца Гарри в Instagram, набрав миллион подписчиков за час после регистрации.

Читайте также: