Кац: сейчас задержания в Беларуси только для картинки и запугивания

Источник материала: Ежедневник

Российский блогер, общественный деятель Максим Кац отметил, что государственная пропаганда в Беларуси намерена перехватить повестку в информационном поле. Он уверен: все задержания созданы для картинки в телеграмм-каналах.

«Противостояние белорусского общества и проигравшего выборы Александра Лукашенко, пытающегося удержаться у власти, продолжается. Быстрой победы не получилось. Но даже украинский Майдан стоял три месяца», – отметил Маком Кац в своем видео.

Сейчас власть сменила тактику. Нету массовых пыток и избиений. Но есть картинные задержания, о которых сразу пишут все оппозиционные ресурсы, говорит он.

Кац обратил внимание, что сейчас задержанных сразу отпускают, и те не сообщают о зверствах.

Он считает, что задержания сейчас нужны только с одной целью: чтобы о них написала NЕХТА. «Нужно, чтобы на каждое фото одного задержанного было 500 человек, которые впадут в тревожное настроение – и решат не пойти на митинг», – сказал он.

Максим Кац назвал это обычной пропагандистской историей: современные автократы продают впечатления, а не реальные репрессии. Он добавил, что его слова могут звучать странно для тех, кого реально задерживают, но «в реальности эти задержания только для картинки и запугивания».

Он предлагает посмотреть на цифры.

По его словам, в воскресенье, 20 сентября, по разным оценкам вышло около 100 тыс. человек, задержаны были 198 человек. Это 0,2% всего.

«То есть, вероятность оказаться задержанным один к пятиста», – подчеркнул Максим Кац. Он привел статистику и по Женскому маршу, когда были задержаны 390 человек, но и отпущены около 370.

«Резюмирую: если вы вышли на митинг и там осторожны, то вероятность спокойно вернуться домой составляет 99,96%, – заметил Кац. – А вероятность попасть в ИВС примерно такая же как попасть в серьезное ДТП в Минске в течение недели».

Он подчеркнул, что все задержания созданы для картинки в телеграмм-каналах. Поскольку как-то нужно было перехватить медийную повестку, чтобы люди перестали вдохновляться, а начали пугаться и тревожиться и перестали выходить на протесты. А Лукашенко тем временем продолжит «рулить страной».

При этом Кац признал: что, несмотря на усилия хитрых политтехнологов, белорусы продолжают выходить на акции протеста.