МВД заявили о нагрузке на сотрудников милиции из-за протестов

Источник материала: Ежедневник

Правоохранители приходится ежеденвно работать «в особых условиях», заметили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел отметили, что из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции в разы выросла.

Как заявил в эфире телеканала ОНТ исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид, из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции выросла в разы. А работать приходится в сложных и особых условиях.

По его словам, в 2020 году в Беларуси наблюдается рост преступлений. Таких как убийства и тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, а также различные преступления в сфере высоких технологий. Однако в приоритете милиции остается охрана общественного порядка.

Исходя из деятельности, которая связана с обеспечением общественного порядка, милиционеры, заметил Свирид, не могут на данный момент решать задачи, которые стоят ежедневно перед подразделениями уголовного розыска и другими.