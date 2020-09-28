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МВД заявили о нагрузке на сотрудников милиции из-за протестов

28.09.2020 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правоохранители приходится ежеденвно работать «в особых условиях», заметили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел отметили, что из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции в разы выросла.

Как заявил в эфире телеканала ОНТ исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид, из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции выросла в разы. А работать приходится в сложных и особых условиях.

По его словам, в 2020 году в Беларуси наблюдается рост преступлений. Таких как убийства и тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, а также различные преступления в сфере высоких технологий. Однако в приоритете милиции остается охрана общественного порядка. 

Исходя из деятельности, которая связана с обеспечением общественного порядка, милиционеры, заметил Свирид, не могут на данный момент решать задачи, которые стоят ежедневно перед подразделениями уголовного розыска и другими.

 
 
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Правоохранители приходится ежеденвно работать «в особых условиях», заметили в ведомстве.
 
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