Новое руководство, помощник Полина и сделка года у Белгазпромбанка юбилей!

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

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Октябрь 2019



Банк запустил акцию по бесплатным р2р-переводам, с помощью ДБО: с 7 октября по 30 ноября все владельцы платежных карточек Белгазпромбанка получили такую возможность.

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С 18 октября по 3 ноября прошел пятый «Осенний салон с «Белгазпромбанком» – ежегодная выставка-продажа молодых белорусских художников.

«Принципиально важным стало создание новой коммуникативной площадки, где молодые белорусские художники и галереи могут представить свои творческие продукты вне зависимости от статуса и принадлежности к различным профессиональным сообществам. В результате появилась возможность проанализировать все разнообразие новых авторов и идей, представить панораму современного развития национальной художественной школы», – отметил Председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

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Онлайн-кредит -– за одну минуту. Поставив себе цель, специалисты банка добились ее – бизнес-процесс получения кредита был оптимизирован и сокращен до минимума. Чтобы иметь возможность получить до 50 тысяч рублей, представителям малого и среднего бизнеса достаточно полгода обслуживаться в банке.

Ноябрь 2019

C 7 ноября банковские карточки Белгазпромбанка стало возможно мгновенно – переводя средства со счета через ЕРИП.