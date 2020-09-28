Помните видео, где нейросеть срывала с омоновцев маски? Разработчик технологии ответил, фейк ли это

Источник материала: KYKY

Вы явно видели ролик беларуского разработчика Андрея Максимова, в котором он демонстрирует алгоритм, способный деанонимизировать силовиков, даже если те разгоняют протесты в маске или балаклаве. Нет? Вот же он.

Видео набрало на ютубе уже более миллиона просмотров. Но доказательств, что алгоритм Максимова – рабочий, пока фактически нет. Пару дней назад сообщество беларуских «Кибер Партизанов» в своем телеграм-канале назвало проект Максимова «фейком». А сегодня на «Медузе» вышел текст с самим Андреем, где он признается, что его алгоритм действительно пока не готов.

Для тех, кто не смотрел ролик, кратко передаем суть: алгоритм выделяет лицо омоновца и сравнивает его с базой фотографий силовиков. Откуда у разработчика база, Максимов журналистам не пояснил. Так вот, в итоге алгоритм выдает имя, дату рождения, адрес военного, личные данные вроде фото с ребенком и его «справку о правонарушениях» («Избивал мирных граждан 9-10 августа в Минске»). В видео идентифицированы восемь человек, но Максимов пообещал деанонимизировать всех силовиков, которые продолжат участвовать в подавлении протестов и выполнять преступные приказы.

Кто такой Андрей Максимов и что нужно знать про его алгоритм

Беларуский разработчик, который живет в Калифорнии. Он начинал с работы в Wargaming 3D-художником, потом переехал в Лос-Анджелес и устроился в компанию Naughty Dog уже арт-директором. Распознаванием лиц Максимков не занимался, его последний коммерческий проект – инструмент Promethean AI для создания 3D-контента в играх при помощи искусственного интеллекта.

Алгоритм по деанонимизации силовиков Максимов создает в составе неформальной группы айти-специалистов. В основном, это беларусы, которые эмигрировали в Штаты, и еще несколько иностранцев.

Одним из силовиков, которого идентифицировал Максимов в своем ролике, – крупный мужчина в красной рубашке-поло, черных бронежилете, балаклаве и бейсболке. Этот тот самый джентльмен, который 6 сентября на Немиге избивал парней, лежащих лицом в землю. Алгоритм Максимова первоначально идентифицировал этого силовика как Виталия Куцепалова, но потом под роликом на ютуб появился апдейт: «Ребят, появилась информация, что Куцепалов В.В. хоть и похож, но, возможно, не он. Сейчас проводим проверку».

Действительно, как выяснила «Медуза», тот самый мужчина – на самом деле старший оперуполномоченный по особо важным делам 3-го управления ГУБОПиК МВД Высоцкий Валерий (почему-то Валерий не захотел общаться с журналистами).

Точно такую же ошибку по идентификации силовика в красной рубашке-поло, как заметила «Медуза», совершил и телеграм-канал «Каратели Беларуси Архив». И это не единичный случай: семеро из восьми силовиков, деанонимизированных в видео Максимова, ранее уже были разоблачены авторами этого телеграм-канала – как минимум за неделю до объявления о разработке системы распознавания.

Максимов признался «Медузе», что некоторые примеры деанонимизации, приведенные в ролике, – это не результат работы системы распознавания, а простое заимствование из канала «Каратели Беларуси Архив». По словам разработчика, его алгоритм пока не готов, и сколько времени уйдет на его доработку тоже неизвестно. «Мы не собирались так быстро показывать свой проект, но из-за внезапной инаугурации [Лукашенко] и из-за эскалации уровня насилия перед нами встал непростой выбор – и он был сделан в пользу того, чтобы в спешном порядке продемонстрировать то, что у нас есть. Нам захотелось поставить силовиков на учет – дать им понять, что все технологии, которые нужны, чтобы их идентифицировать, существуют, и что со временем их полная идентификация неизбежна», – уточнил Максимов.