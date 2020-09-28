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Крупнейший НПЗ Турции отказался от российской нефти

28.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Крупнейший в Турции НПЗ - запущенный в 2018 году STAR - отказался от закупок российской нефти и заменил поставки Urals cортами из Ирака и Норвегии.

Об этом сообщает finanz.ru со ссылкой на Reuters.

Завод мощностью 210 тысяч баррелей в день, который принадлежит азербайджанской SOCAR, второй месяц подряд не покупает ни барреля Urals, хотя в прошлом был одним из крупнейших в стране клиентов российских нефтяников.

НПЗ прекратил закупки в августе, когда Россия была вынуждена почти вдвое сократить экспорт в Европу, подчиняясь сделке ОПЕК+, и продолжает политику «бойкота» в сентябре. С начала года приобрел 1,2 млн тонн российской нефти - в 5 раз меньше, чем в 2019 году. Вместо Urals STAR закупает норвежский сорт Johan Sverdrup, который вышел на рынок в прошлом году, а также иракскую нефть Basra, сходную по характеристикам с российской.

«Johan Sverdrup дает лучшую маржу, в ней меньше серы, чем в Urals. Basra тоже выгоднее. Urals - это худшее предложение за сопоставимиые деньги среди этих трех (сортов)», - сказал Reuters представитель одного из средиземноморских НПЗ.

По данным ЦДУ ТЭК, в августе поставки российской нефти в Европу через порт Усть-Луги обвалились на 43% относительно апреля, до 1,098 млн тонн.

Экспорт через Приморск упал почти вдвое: 2,003 млн тонн в августе против 3,993 млн - в апреле.

Поставки на юг Европы, которые отправляются танкерами через Новороссийск, схлопнулись почти в 4 раза: в апреле это было 1,688 млн тонн, а в августе - 0,452 млн. Показатели июля были еще хуже - 0,382 млн тонн, но в мае и июне - на пике ограничений ОПЕК+ - экспорт был все же выше: 0,486 и 0,502 млн тонн соответственно.

Накопленным итогом Россия за 8 месяцев 2020 года Россия продала через порты 64,817 млн тонн нефти - на 20,9% меньше, чем за тот же период год назад.

 
 
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Крупнейший в Турции НПЗ - запущенный в 2018 году STAR - отказался от закупок российской нефти и заменил поставки Urals cортами из Ирака и Норвегии.
 
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