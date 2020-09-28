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Наша сила в нашей солидарности: Герасименя выставила на благотворительный аукцион победный олимпийский костюм

28.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Олимпийских играх 2016 года в Рио Герасименя выиграла бронзовую награду, установив национальный рекорд Беларуси и опередив действующих на тот момент чемпионку Олимпийских Игр и чемпионку мира.



«Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне еще сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу!

В этом костюме я стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 в Рио. Я верю, что все те чувства и эмоции, которые я испытала в тот день, до сих пор хранятся в этом костюме», – написала Герасименя.

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Накануне вечером за костюм предлагали $119, сейчас - уже $1000. Сделать ставку можно здесь.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. 

Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

Ранее комплект медалей Сергея Долидовича был продан на благотворительном аукционе Tribuna.com за 15 550 рублей, футболка и бутсы Василия Хомутовского – за 1750 рублей.
 
 
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На Олимпийских играх 2016 года в Рио Герасименя выиграла бронзовую награду, установив национальный рекорд Беларуси и опередив действующих на тот момент чемпионку...
 
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