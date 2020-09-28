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Запретить въезд в ЕС: фонд спортивной солидарности назвал "кандидатов" в "черные списки"

28.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности на основании многочисленных обращений граждан и организаций вынес на повестку дня утверждение списка лиц, которым будет запрещен въезд в страны Европейского союза.

Безоговорочно в список попали:

1. Ковальчук Сергей Михайлович – министр спорта и туризма Республики Беларусь;

2. Портной Михаил Петрович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;

3. Дурнов Вячеслав Викторович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;

4. Басков Дмитрий Юрьевич – председатель Федерации хоккея Республики Беларусь;

5. Толкачев Дмитрий Леонидович – директор РЦОП по велосипедному спорту.

Требуют дополнительного рассмотрения:

1. Барауля Александр Иванович – заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;

2. Прокопенко Михаил Викторович  - председатель Белорусской федерации современного пятиборья, бывший начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома;

3. Шарапов Руслан Леонидович – генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо;

4. Рыбак Юрий Яковлевич – белорусский спортсмен (дзюдо, самбо).

Основанием для включения данных лиц в список визовых санкции являются подтвержденные факты их непосредственной причастности к грубым нарушениям прав спортсменов, а также репрессиям (угрозы, увольнения) по отношению к представителям белорусского спорта, сообщает страница Фонда в Фейсбук.
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности на основании многочисленных обращений граждан и организаций вынес на повестку дня утверждение списка лиц, которым будет...
 
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