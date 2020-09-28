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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» снова возглавило топ-10 столичных налогоплательщиков

28.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет почти 8,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

Фактически треть перечисленных средств приходится на долю 10 крупнейших столичных налогоплательщиков. По итогам работы за январь — август 2020 года в этом рейтинге остались все те же, кто находился там и раньше. Список по-прежнему возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Также в топ-10 вошли ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «Минский завод виноградных вин».
 
Теги: Минск
 
 
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С начала года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет почти 8,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили...
 
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