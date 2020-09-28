ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» снова возглавило топ-10 столичных налогоплательщиков

Фактически треть перечисленных средств приходится на долю 10 крупнейших столичных налогоплательщиков. По итогам работы за январь — август 2020 года в этом рейтинге остались все те же, кто находился там и раньше. Список по-прежнему возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».



