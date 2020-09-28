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Расцвела "малина": власть бросила все силы на протесты - угрозыск не справляется
Источник материала: Партизан
Из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции в разы выросла. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал и.о. начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.
«Нам приходится работать в сложных и особых условиях», - заявил он.
Увеличение нагрузки Свирид связал с тем, что необходимо обеспечивать общественный порядок в стране. При этом он заявил, что защита граждан, а также их интересов, является основной задачей.
Свирид также рассказал, что в 2020 году в Беларуси выросло число таких преступлений, как убийства и тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, а также различные преступления в сфере высоких технологий.
«Исходя из нашей деятельности, которая связана с обеспечением общественного порядка, не можем на данный момент решать задачи, которые стоят ежедневно перед подразделениями уголовного розыска и другими», — подчеркнул представитель МВД.
В акции протеста против режима Лукашенко в Минске в воскресенье, 27 сентября, приняло участие более 100 тысяч человек, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на российский Интерфакс, примерно такую же оценку количества назвал портал TUT.BY.
Протесты в Беларуси идут уже 51 день.
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Из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции в разы выросла. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал и.о. начальника главного управления уголовного розыска...
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