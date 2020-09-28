|
В автоаварии в Копыльском районе погибли три человека
Источник материала: Партизан
В автоаварии в Копыльском районе погибли три человека. Как сообщает пресс-служба ГАИ, происшествие случилось около 16 часов в воскресенье, 27 сентября.
36-летний водитель Mitsubishi, житель Бреста, в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего автомобиль внезапно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi (ей управлял 38-летний житель Клецкого района). Погибли оба водителя, а также пассажир Audi. Ещё по одному пассажиру из каждой машины получили травмы и были госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В автоаварии в Копыльском районе погибли три человека. Как сообщает пресс-служба ГАИ, происшествие случилось около 16 часов в воскресенье, 27 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)