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Mitsubishi выехала на встречную, три человека погибли. СК: в авто одно переднее колесо отличалось по размеру от другого

28.09.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили об аварии, которая произошла в Копыльском районе 27 сентября около 16:00. По имеющейся информации, 36-летний житель Бреста, управляя автомобилем Mitsubishi, не справился с управлением. В результате мужчина выехал на встречку и столкнулся с Audi под управлением 38-летнего жителя Клецкого района.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир Audi. Еще двое пассажиров обоих авто с травмами доставлены в больницу.

Mitsubishi выехала на встречную, три человека погибли. СК: в авто одно переднее колесо отличалось по размеру от другого

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В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст .317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— Днем 27 сентября 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по автодороге Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи). По предварительным данным, вблизи деревни Киевичи он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi А6 под управлением 39-летнего жителя Клецкого района, — рассказали в СК. — В результате ДТП оба водителя, а также 61-летний пассажир Audi скончались на месте происшествия. Еще два человека: 21-летний пассажир Audi и 21- летняя пассажир Mitsubishi доставлены в учреждение здравоохранения.

Следователями совместно с сотрудниками ГКСЭ осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты необходимы объекты для исследования.

— Предварительно установлено, что в автомобиле Mitsubishi правое переднее колесо отличалось по размеру, рисунку и типу протектора от остальных, что могло стать причиной потери курсовой устойчивости, — отметили в Следственном комитете.

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Теги: Брест
 
 
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В МВД сообщили об аварии, которая произошла в Копыльском районе 27 сентября около 16:00. По имеющейся информации, 36-летний житель Бреста, управляя автомобилем Mitsubishi, не...
 
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