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Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback

28.09.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

До недавних пор у BMW X4 был только один прямой конкурент — Mercedes GLC Coupe. Поговаривали, что в будущем им компанию составит Audi Q4, но до серийного выпуска данной модели в Ингольштадте пока не дошли. Зато в начале 2021 года в продаже появится Audi Q5 Sportback, который создан по аналогичному рецепту с Х4 и GLC Coupe. Немцы полностью рассекретили новинку.

Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback

До центральной стойки Sportback практически не отличается от обычного Q5. Среди новых деталей можно заметить разве что другую решетку радиатора. А вот задняя часть здесь полностью оригинальная. Стойки скосили, сделали новую пятую дверь, установили большой спойлер. На бампере появился другой диффузор, скрывающий патрубки выпускной системы. Новые элементы кузова сделали машину на 7 мм длиннее универсала.

Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback

Клиентам Audi Q5 Sportback будет доступен в исполнениях 35 TDI (163 л. с.), 40 TDI (204 л. с.), 50 TDI (286 л. с.), 40 TFSI (204 л. с.) и 45 TFSI (265 л. с.), SQ5 (341 л. с.). В будущем появятся еще гибриды 50 TFSI e (299 л. с.) и 55 TFSI e (367 л. с.). Известно, что 4-цилиндровые модификации будут оснащаться системой quattro ultra с муфтами подключения задней оси. Кроссоверы с V6 получат постоянный полный привод quattro.

Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback
Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback
Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback
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До недавних пор у BMW X4 был только один прямой конкурент — Mercedes GLC Coupe. Поговаривали, что в будущем им компанию составит Audi Q4, но до серийного выпуска данной модели в...
 
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