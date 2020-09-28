Audi представила серийный кроссовер Q5 Sportback

Источник материала: Onliner

До недавних пор у BMW X4 был только один прямой конкурент — Mercedes GLC Coupe. Поговаривали, что в будущем им компанию составит Audi Q4, но до серийного выпуска данной модели в Ингольштадте пока не дошли. Зато в начале 2021 года в продаже появится Audi Q5 Sportback, который создан по аналогичному рецепту с Х4 и GLC Coupe. Немцы полностью рассекретили новинку.





До центральной стойки Sportback практически не отличается от обычного Q5. Среди новых деталей можно заметить разве что другую решетку радиатора. А вот задняя часть здесь полностью оригинальная. Стойки скосили, сделали новую пятую дверь, установили большой спойлер. На бампере появился другой диффузор, скрывающий патрубки выпускной системы. Новые элементы кузова сделали машину на 7 мм длиннее универсала.





Клиентам Audi Q5 Sportback будет доступен в исполнениях 35 TDI (163 л. с.), 40 TDI (204 л. с.), 50 TDI (286 л. с.), 40 TFSI (204 л. с.) и 45 TFSI (265 л. с.), SQ5 (341 л. с.). В будущем появятся еще гибриды 50 TFSI e (299 л. с.) и 55 TFSI e (367 л. с.). Известно, что 4-цилиндровые модификации будут оснащаться системой quattro ultra с муфтами подключения задней оси. Кроссоверы с V6 получат постоянный полный привод quattro.











