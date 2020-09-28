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В дорогих видеокартах GeForce RTX 3080 нашли серьезную проблему
Источник материала: Onliner
Владельцы дорогих видеокарт GeForce RTX 3080
Производители видеокарт могут использовать разные комбинации конденсаторов, устанавливая их либо вперемешку, либо выбирая только один тип. В случае если установлены POSCAP, владельцы таких видеокарт почти наверняка столкнутся с проблемами: в лучшем случае — артефактами во время игровых сессий с высокой нагрузкой, в худшем — краше с вылетом на рабочий стол. Сбой наблюдается, когда видеокарта выходит на частоту 2 ГГц и выше.
Чем больше в наборе конденсаторов POSCAP, тем выше вероятность сбоя. Предполагается, что сбоям не подвержены «родная» видеокарта NVIDIA Founders Edition и ASUS TUF RTX 3080.
На данный момент официальных заявлений о проблемных GeForce RTX 3080 нет. Считается, что проблема кроется исключительно в аппаратной составляющей и решить ее программным способом (с помощью драйверов) вряд ли удастся.
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Владельцы дорогих видеокарт GeForce RTX 3080 столкнулись с серьезными проблемами, которые выражаются в нестабильной работе графических ускорителей. Выяснилось, что...
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