В дорогих видеокартах GeForce RTX 3080 нашли серьезную проблему

Источник материала: Onliner

Владельцы дорогих видеокарт GeForce RTX 3080 столкнулись с серьезными проблемами, которые выражаются в нестабильной работе графических ускорителей. Выяснилось, что корень зла кроется в конденсаторах, применяемых на платах. На видеокарты устанавливают один из двух вариантов конденсаторов — более дешевые POSCAP или MLCC подороже.

Производители видеокарт могут использовать разные комбинации конденсаторов, устанавливая их либо вперемешку, либо выбирая только один тип. В случае если установлены POSCAP, владельцы таких видеокарт почти наверняка столкнутся с проблемами: в лучшем случае — артефактами во время игровых сессий с высокой нагрузкой, в худшем — краше с вылетом на рабочий стол. Сбой наблюдается, когда видеокарта выходит на частоту 2 ГГц и выше.

Чем больше в наборе конденсаторов POSCAP, тем выше вероятность сбоя. Предполагается, что сбоям не подвержены «родная» видеокарта NVIDIA Founders Edition и ASUS TUF RTX 3080.

На данный момент официальных заявлений о проблемных GeForce RTX 3080 нет. Считается, что проблема кроется исключительно в аппаратной составляющей и решить ее программным способом (с помощью драйверов) вряд ли удастся.

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