Посмотрели, кто из спортсменов вышел на воскресный протестный марш

Источник материала: Tut.by

В 50-й день протестов в Минске прошел большой воскресный митинг. SPORT.TUT.BY посмотрел, кто из известных атлетов вышел на протест.



Фото из инстаграма Елены Левченко

Митингующие представители индустрии спорта уже традиционно прошли по проспекту с баннером — на этот раз с текстом «Народ — чемпион».

Среди известных белорусских спортсменов были баскетболисты Егор Мещеряков и Елена Левченко, волейболист Артур Удрис, олимпийский чемпион по велоспорту Олег Логвин, толкательница ядра Надежда Остапчук, футбольный тренер Василий Хомутовский и гандбольный тренер Константин Яковлев.