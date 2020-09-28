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Посмотрели, кто из спортсменов вышел на воскресный протестный марш
Источник материала: Tut.by
В 50-й день протестов в Минске прошел большой воскресный митинг. SPORT.TUT.BY посмотрел, кто из известных атлетов вышел на протест.
Митингующие представители индустрии спорта уже традиционно прошли по проспекту с баннером — на этот раз с текстом «Народ — чемпион».
Среди известных белорусских спортсменов были баскетболисты Егор Мещеряков и Елена Левченко, волейболист Артур Удрис, олимпийский чемпион по велоспорту Олег Логвин, толкательница ядра Надежда Остапчук, футбольный тренер Василий Хомутовский и гандбольный тренер Константин Яковлев.
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В 50-й день протестов в Минске прошел большой воскресный митинг. SPORT.TUT.BY посмотрел, кто из известных атлетов вышел на протест.
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