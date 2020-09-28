КС призвал Максима Знака прекратить голодовку

Координационный совет (КС) призвал Максима Знака, который 10 дней держит в СИЗО голодовку , прекратить ее.





Член президиума КС, кандидат юридических наук, адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день в качестве протеста он объявил голодовку.

«Мы поддерживаем нашего коллегу в его непреломном стремлении соблюдения конституционных прав, но опасаемся за состояние здоровья Максима Знака и считаем голодовку крайней мерой достижения результатов, — говорится в обращении КС, размещенном в его телеграм-канале. — Мы признаем, что человеческая жизнь должна оставаться главной ценностью любого государства, и поэтому просим Максима прекратить голодовку».

В Координационном совете подчеркнули, что не призывают Знака прекратить протест, но «призывают беречь себя для будущего».

«Максим, ты нужен нам и всем белорусам для построения новой свободной демократической Беларуси!» — говорится в сообщении.

Голодовка, отмечают в КС, — это крайняя мера протеста, к которой прибегали и прибегают политики и общественные деятели лишь тех государств, где «слово и мнение граждан власть не желает слышать».

«Мы, члены Координационного совета, воспринимаем голодовку Максима Знака как крайний способ привлечь внимание широкой общественности к многочисленным нарушениям правоохранительными органами конституционных прав граждан Республики Беларусь и многочисленные преследования граждан по политическим мотивам», — говорится в сообщении.

Координационный совет также потребовал от властей немедленно предоставить возможность оказания квалифицированной медицинской помощи Максиму Знаку, немедленно освободить его из-под стражи и прекратить уголовное преследование.

Также КС призвал мировое сообщество «обратить пристальное внимание» на многодневную голодовку Знака и «оказать всяческое давление на легитимных представителей власти» Беларуси с целью немедленного оказания ему медицинской помощи и его освобождения.

Обвинение в рамках этого уголовного дела предъявлено членам президиума КС Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а также одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей.

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