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Глава МИД Латвии: события в Беларуси находятся в патовой ситуации

28.09.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На данный момент связанные с народными протестами события в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может одержать победу, но и проигрывать не хочет.

Глава МИД Латвии: события в Беларуси находятся в патовой ситуации

Как заявил эфире Латвийского телевидения высказал глава МИД этого балтийского  государства Эдгар Ринкевич, нынешняя власть в Беларуси сейчас получает «большую политическую и экономическую поддержку из России».

Евросоюз же, по мнению чиновника, должен оказывать максимальную поддержку белорусам, но при этом соблюдать баланс и не вмешиваться во внутренние дела республики, пишет DELFI.

По его словам, в данном случае «реально могут решить только сами белорусы».

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере» написал, что «мужество и решимость народа Беларуси отстаивать истину, свободу и демократию перед деградировавшим уходящим режимом беспрецедентны».

 
 
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На данный момент связанные с народными протестами события в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может...
 
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