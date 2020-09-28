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Глава МИД Латвии: события в Беларуси находятся в патовой ситуации
Источник материала: Навiны
На данный момент связанные с народными протестами события в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может одержать победу, но и проигрывать не хочет.
Как заявил эфире Латвийского телевидения высказал глава МИД этого балтийского государства Эдгар Ринкевич, нынешняя власть в Беларуси сейчас получает «большую политическую и экономическую поддержку из России».
Евросоюз же, по мнению чиновника, должен оказывать максимальную поддержку белорусам, но при этом соблюдать баланс и не вмешиваться во внутренние дела республики, пишет
По его словам, в данном случае «реально могут решить только сами белорусы».
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере»
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На данный момент связанные с народными протестами события в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может...
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