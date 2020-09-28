Главному редактору «Нашай нiвы» запретили выезжать за границу

Источник материала: Ежедневник

В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет.

Главному редактору «Нашай нiвы» Егору Мартиновичу запретили выезжать за границу. Такое решение было принято следователем Алексеем Довжонком. В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет. Он - подозреваемый по уголовной статье о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

После Следственного комитета Мартинович отправился в Заводской суд. Там 28 сентября рассматривают административное дело в его отношении по статье 23.34 – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.