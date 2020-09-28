ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия якобы готова перевалить весь белорусский экспорт нефтепродуктов

28.09.2020 12:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Россия неожиданно повысила свои мощности по перевалке нефтепродуктов, которые она готова предоставить Беларуси в портах на Балтийском море для замещения аналогичных услуг, предоставляемых Литвой и Латвией.

"Как известно, в нашем северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга... В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4-6 млн т нефтепродуктов", - сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире российского ТВ.

Еще в начале этого месяца Новак оценивал свободные мощности российских портов на Балтике в 3-4 млн. тонн нефтепродуктов.

Вербальное повышение возможного объема перевалки обусловлено тем, что изначальные 3-4 млн. тонн не удовлетворяли минимальные потребности Беларуси. Обычно, в течение года Беларусь экспортирует через литовские порты чуть боле 6 млн. тонн нефтепродуктов.

Вместе с тем, пока нет никакой ясности в стоимости перевалки нефтепродуктов через российские порты. На начало сентября перевалка тонны груза через российский порт обошлась бы Беларуси в 2,3 раза или на 600 российских рублей дороже чем через литовский порт.

В пересчет на год речь идет о потерях в примерно 60 млн. долларов. Кроме того, российский маршрут пока никак не закрывает потребности в перевалке калийных удобрений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия неожиданно повысила свои мощности по перевалке нефтепродуктов, которые она готова предоставить Беларуси в портах на Балтийском море для замещения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главному редактору «Нашай нiвы» запретили выезжать за границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика