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В Швейцарии не поддержали расторжение договора с Евросоюзом

28.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На референдуме в Швейцарии люди проголосовали против разрыва соглашения с ЕС о свободном перемещении людей.



В частности, за расторжение соглашения проголосовали 38% избирателей, 62% высказались против.

В ЕС приветствовали результаты голосования.

Отметим, что референдум провели по предложению правой Швейцарской народной партии, которая входит в правящую коалицию. Она считает, что действующее с 1999 года соглашение лишает швейцарские власти контроля над миграцией.

По нынешним правилам граждане ЕС имеют право свободно жить и работать в Швейцарии - и наоборот. Также Швейцария в 2008 году вошла в Шенгенскую зону, предусматривающий отмену пограничного контроля со странами ЕС.

Отметим, что сейчас в стране постоянно живет более миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около 450 тысяч швейцарцев.

Напомним, что ранее в ЕС представили новую систему миграции и убежища. Документ регламентирует прием людей на границе, распределение ответственности между странами ЕС и сотрудничество со странами, откуда в основном прибывают беженцы.
 
 
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На референдуме в Швейцарии люди проголосовали против разрыва соглашения с ЕС о свободном перемещении людей.
 
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