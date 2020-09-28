Главному редактору «Нашай нiвы» запретили выезжать за границу









Главному редактору «Нашай нiвы» Егору Мартиновичу запретили выезжать за границу. Такое решение было принято следователем Алексеем Довжонком. В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет. Он - подозреваемый по уголовной статье о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».





После Следственного комитета Мартинович отправился в Заводской суд. Там 28 сентября рассматривают административное дело в его отношении по статье 23.34 – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.





Напомним, что 23 сентября сотрудники УСБ МВД пришли в квартиру Егора Мартиновича и его супруги с обыском. Сам же Мартинович пропал еще утром того же дня. Чуть позже выяснилось, что он задержан. В субботу, 26 сентября, Мартиновича выпустили из ИВС на Окрестина.