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Главному редактору «Нашай нiвы» запретили выезжать за границу

28.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет



Главному редактору «Нашай нiвы» Егору Мартиновичу запретили выезжать за границу. Такое решение было принято следователем Алексеем Довжонком. В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет. Он - подозреваемый по уголовной статье о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

После Следственного комитета Мартинович отправился в Заводской суд. Там 28 сентября рассматривают административное дело в его отношении по статье 23.34 – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Напомним, что 23 сентября сотрудники УСБ МВД пришли в квартиру Егора Мартиновича и его супруги с обыском. Сам же Мартинович пропал еще утром того же дня. Чуть позже выяснилось, что он задержан. В субботу, 26 сентября, Мартиновича выпустили из ИВС на Окрестина.
 
 
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В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет
 
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