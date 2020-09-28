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Редактор "Нашей Нивы": Мне обещали прекратить дело, если не буду рассказывать об обстоятельствах задержания
Источник материала: Партизан
Сегодня в суде Заводского района Минска проходит заседание по делу Егора Мартиновича, главного редактора «Нашай Нівы».
фото tut.by
Он проходит по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). 10 августа Егор ехал забирать свою жену из кафе на улице Притыцкого. Но так и не доехал: задержали, передает
«По причине высказываний диджея Соколовского», — написала в Facebook супруга Мартиновича Адарья Гуштын. Сегодня стало известно, что главному редактору «Нашай Нівы» запретили выезд за границу. Так решил следователь.
Но сегодня суд рассматривает дело об административном правонарушении. Процесс ведет судья Елена Некрасова. Адвокатом Мартиновича выступает Сергей Зикрацкий.
Согласно протоколу, Мартинович якобы участвовал в шествии 11 августа с 2.45 до 3.05 и выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь" и "требуем перемен". Мартинович же говорит, что в акциях не участвовал, передает
Мартинович рассказал, что днем 11 августа работал на улицах Минска в качестве журналиста. Поздно вечером он находился в районе торгового центра "Рига", затем отвез на Кальварийскую улицу коллегу Дмитрия Панковца и поехал в район станции метро "Пушкинская", чтобы забрать другую коллегу Анастасию Ровду.
Мартинович был там в районе 1:45 ночи. На месте он увидел большое количество силовиков. Они остановили машину Мартиновича, вывели его из нее, проверили багажник и мобильный телефон, после чего отпустили. Но на перекрестке Пушкина и Матусевича автомобиль Мартиновича снова остановили.
"Силовик навел автомат на меня и приказал выйти. Он порадовался, что я журналист. Сказал, что тем более должен меня задержать. После чего потащил меня за руку в автозак. Моя машина осталась стоять посреди дворового проезда с открытыми дверями", — рассказал Мартинович.
Мартиновича отвезли сначала в тюрьму на Окрестина, потом в заводской РУВД. Там он провел около 9 часов во внутреннем дворе. На него составили протокол за участие в митинге, Мартинович с ним не согласился. После его отвезли в жодинское СИЗО, откуда освободили 12 августа по "инструкции из Министерства"
"Меня из Жодино забирал человек, представившийся как Артур, это был сотрудник центрального аппарата МВД. Меня отвезли в Минск в здание центрального аппарата. Сказали, что я освобожден именем Республики Беларусь по личному приказу министра Караева.
Мне сказали, что если я не буду рассказывать об обстоятельствах своего задержания, то дело об административном правонарушении не будет продолжено. Я отказался".
Напомним, Егор Мартинович остается подозреваемым по еще одному делу — за клевету. На прошлой неделе по этому делу он провел трое суток за решеткой. 23 сентября у него дома провели обыск.
17 августа "Наша Нива" опубликовала интервью с одним из диджеев, которые включили 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен". Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его бил человек, похожий на заместителя главы МВД Александра Барсукова.
Влад Соколовский уехал из Беларуси, так как говорил, что получал угрозы после публикации того интервью.
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Редактор "Нашей Нивы": Мне обещали прекратить дело, если не буду рассказывать об обстоятельствах задержания
Сегодня в суде Заводского района Минска проходит заседание по делу Егора Мартиновича, главного редактора «Нашай Нівы».
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