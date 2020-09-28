Согласно протоколу, Мартинович якобы участвовал в шествии 11 августа с 2.45 до 3.05 и выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь" и "требуем перемен". Мартинович же говорит, что в акциях не участвовал, передает





Мартинович рассказал, что днем 11 августа работал на улицах Минска в качестве журналиста. Поздно вечером он находился в районе торгового центра "Рига", затем отвез на Кальварийскую улицу коллегу Дмитрия Панковца и поехал в район станции метро "Пушкинская", чтобы забрать другую коллегу Анастасию Ровду.





Мартинович был там в районе 1:45 ночи. На месте он увидел большое количество силовиков. Они остановили машину Мартиновича, вывели его из нее, проверили багажник и мобильный телефон, после чего отпустили. Но на перекрестке Пушкина и Матусевича автомобиль Мартиновича снова остановили.





"Силовик навел автомат на меня и приказал выйти. Он порадовался, что я журналист. Сказал, что тем более должен меня задержать. После чего потащил меня за руку в автозак. Моя машина осталась стоять посреди дворового проезда с открытыми дверями", — рассказал Мартинович.





Мартиновича отвезли сначала в тюрьму на Окрестина, потом в заводской РУВД. Там он провел около 9 часов во внутреннем дворе. На него составили протокол за участие в митинге, Мартинович с ним не согласился. После его отвезли в жодинское СИЗО, откуда освободили 12 августа по "инструкции из Министерства"





"Меня из Жодино забирал человек, представившийся как Артур, это был сотрудник центрального аппарата МВД. Меня отвезли в Минск в здание центрального аппарата. Сказали, что я освобожден именем Республики Беларусь по личному приказу министра Караева.





Мне сказали, что если я не буду рассказывать об обстоятельствах своего задержания, то дело об административном правонарушении не будет продолжено. Я отказался".





Напомним, Егор Мартинович остается подозреваемым по еще одному делу — за клевету. На прошлой неделе по этому делу он провел трое суток за решеткой. 23 сентября у него дома провели обыск.





17 августа "Наша Нива" опубликовала интервью с одним из диджеев, которые включили 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен". Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его бил человек, похожий на заместителя главы МВД Александра Барсукова.





Влад Соколовский уехал из Беларуси, так как говорил, что получал угрозы после публикации того интервью.