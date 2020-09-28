Жизнь важнее. КС попросил Максима Знака прекратить голодовку – он держит ее уже 10 дней

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас отличный юрист, представитель КС Максим Знак находится в тюрьме. Его арестовали 9 сентября, а 18 сентября предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса – призывы к действиям, направленным на нанесение вреда национальной безопасности страны.

После этого Максим объявил голодовку – так он выражает свое несогласие с предъявленным обвинением. Тут надо уточнить, что больше 70 юристов выступили в поддержку Знака и потребовали его немедленного освобождения.

Тем не менее, Максима не выпустили (хотя он подавал ходатайство об изменении меры пресечения). Сегодня, 28 сентября, идет 11-й день голодовки Знака.

Поэтому Координационный Совет в своем телеграм-канале обратился к Максиму – попросил его прекратить

«Мы, члены Координационного Совета, воспринимаем голодовку Максима Знака как крайний способ привлечь внимание широкой общественности к многочисленным нарушениям правоохранительными органами конституционных прав граждан Республики Беларусь и многочисленные преследования граждан по политическим мотивам.

От имени Координационного Совета призываем:

немедленно предоставить возможность оказания квалифицированной медицинской помощи Максиму Знаку

немедленно освободить Максима Знака из-под стражи

прекратить уголовное преследование Максима Знака.



Мы поддерживаем нашего коллегу в его непреломном стремлении соблюдения конституционных прав, но опасаемся за состояние здоровья Максима Знака и считаем голодовку крайней мерой достижения результатов. Мы признаем, что человеческая жизнь должна оставаться главной ценностью любого государства, и поэтому просим Максима прекратить голодовку».

Вы можете написать Максиму Знаку

г.Минск ,ул.Володарского 2 (СИЗО №1). 220030.