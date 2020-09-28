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Жизнь важнее. КС попросил Максима Знака прекратить голодовку – он держит ее уже 10 дней
Источник материала: KYKY>
Прямо сейчас отличный юрист, представитель КС Максим Знак находится в тюрьме. Его арестовали 9 сентября, а 18 сентября предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса – призывы к действиям, направленным на нанесение вреда национальной безопасности страны.
После этого Максим объявил голодовку – так он выражает свое несогласие с предъявленным обвинением. Тут надо уточнить, что больше 70 юристов выступили в поддержку Знака и потребовали его немедленного освобождения.
Тем не менее, Максима не выпустили (хотя он подавал ходатайство об изменении меры пресечения). Сегодня, 28 сентября, идет 11-й день голодовки Знака.
Поэтому Координационный Совет в своем телеграм-канале
«Мы, члены Координационного Совета, воспринимаем голодовку Максима Знака как крайний способ привлечь внимание широкой общественности к многочисленным нарушениям правоохранительными органами конституционных прав граждан Республики Беларусь и многочисленные преследования граждан по политическим мотивам.
От имени Координационного Совета призываем:
Вы можете написать Максиму Знаку
г.Минск ,ул.Володарского 2 (СИЗО №1). 220030.
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Прямо сейчас отличный юрист, представитель КС Максим Знак находится в тюрьме. Его арестовали 9 сентября, а 18 сентября предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного...
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