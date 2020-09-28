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Общественный объект на месте долгостроя. В центре Минска собираются запустить новую стройку
Источник материала: Onliner
Давненько в Минске не было общественных обсуждений. Исправить ситуацию решили администрации Центрального и Фрунзенского районов, которые зовут минчан ознакомиться с двумя разноплановыми проектами и высказать свое мнение о них. Как показала практика, подобные мероприятия лучше не игнорировать. Итак, как же хотят изменить столицу на этот раз?
Новый общественный центр в Минске
Интернациональная, 3 — печально известный среди минчан адрес. Целых 13 лет во дворе этого старинного здания размещалось не модное пространство, не площадка для отдыха и даже не производственный корпус, а самый настоящий долгострой. Закопанные миллионы долларов, десятки обманутых дольщиков и...
И вот площадке, которая простаивала длительное время, решили
«Необходимость строительства обусловлена реализацией основных положений развития генерального плана г. Минска, регенерацией исторической застройки г. Минска, развитием инвестиционной привлекательности г. Минска, а также созданием условий для развития туристической инфраструктуры. Общая площадь земельного участка для размещения объекта — 0,43 га», — уточняется в объявлении.
Строить общественный центр планируют с 2021 по 2023 годы. Уточним, что возводиться объект будет (если будет) в границах охранной зоны, которая совпадает с территорией историко-культурной ценности «Исторический центр г. Минска».
Что же может заполучить город, если все сбудется? Согласно отчету на выходе мы будем иметь общественный комплекс с гостиницей на семь номеров (удивительный микроформат), которая также включает физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, административные помещения, офисные помещения арендного типа. Вопрос с авто собираются решить за счет подземной парковки на 89 мест.
Теперь об объемах и формах. Новый центр должен быть трехэтажным, сложной конфигурации, размеры здания — 75×45 м. Общую стилистику центра города собираются поддержать за счет облицовки фасадов кирпичом. Высота 1-го этажа — 6 м, 2-го и 3-го — 3 м до низа конструкций (видимо, эти параметры указываются, чтобы не получилось как со зданием в
Наполнение по этажам предусмотрено следующее: на первом уровне запроектировано кафе на 50 мест, многофункциональный культурно-развлекательный зал с зонами общественного питания, торгово-выставочный зал, объекты торговли, подсобные и вспомогательные помещения.
На этаж выше — выставочные, торговые, административные помещения, а также помещения общественного и бытового назначения (салон красоты). И наконец на последнем уровне предусмотрено место для помещений бытового обслуживания, торгово-выставочный зал, вспомогательные помещения культурно-развлекательного центра, подсобные и технические помещения.
Что касается самого отчета, то он занимает около 70 страниц, ознакомиться с документом можно по
Срок проведения общественных обсуждений — 30 дней, с 15 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г. Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять в администрацию Центрального района Минска по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6. Электронный адрес:
Заявления о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в администрацию Центрального района столицы с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6) и на электронный адрес
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Давненько в Минске не было общественных обсуждений. Исправить ситуацию решили администрации Центрального и Фрунзенского районов, которые зовут минчан...
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