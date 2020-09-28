Общественный объект на месте долгостроя. В центре Минска собираются запустить новую стройку

Источник материала: Onliner

Давненько в Минске не было общественных обсуждений. Исправить ситуацию решили администрации Центрального и Фрунзенского районов, которые зовут минчан ознакомиться с двумя разноплановыми проектами и высказать свое мнение о них. Как показала практика, подобные мероприятия лучше не игнорировать. Итак, как же хотят изменить столицу на этот раз?

Новый общественный центр в Минске

Интернациональная, 3 — печально известный среди минчан адрес. Целых 13 лет во дворе этого старинного здания размещалось не модное пространство, не площадка для отдыха и даже не производственный корпус, а самый настоящий долгострой. Закопанные миллионы долларов, десятки обманутых дольщиков и... снос в августе 2018-го. Таковы уж печальные реалии инвестирования в проект некогда солидного и успешного бизнесмена Сергея Демчука.





И вот площадке, которая простаивала длительное время, решили вернуть жизнь . Причем не сильно меняя назначение: на месте частично возведенного, а затем снесенного бизнес-центра должен появиться общественный центр. Администрация Центрального района вместе с компанией «ВильнюсСтрой» (известна по возведению ЖК «Столичный» на улице Тимирязева) приглашает минчан обсудить отчет об оценке воздействия объекта на окружающую среду.

«Необходимость строительства обусловлена реализацией основных положений развития генерального плана г. Минска, регенерацией исторической застройки г. Минска, развитием инвестиционной привлекательности г. Минска, а также созданием условий для развития туристической инфраструктуры. Общая площадь земельного участка для размещения объекта — 0,43 га», — уточняется в объявлении.

Строить общественный центр планируют с 2021 по 2023 годы. Уточним, что возводиться объект будет (если будет) в границах охранной зоны, которая совпадает с территорией историко-культурной ценности «Исторический центр г. Минска».





Что же может заполучить город, если все сбудется? Согласно отчету на выходе мы будем иметь общественный комплекс с гостиницей на семь номеров (удивительный микроформат), которая также включает физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, административные помещения, офисные помещения арендного типа. Вопрос с авто собираются решить за счет подземной парковки на 89 мест.

Теперь об объемах и формах. Новый центр должен быть трехэтажным, сложной конфигурации, размеры здания — 75×45 м. Общую стилистику центра города собираются поддержать за счет облицовки фасадов кирпичом. Высота 1-го этажа — 6 м, 2-го и 3-го — 3 м до низа конструкций (видимо, эти параметры указываются, чтобы не получилось как со зданием в Музыкальном переулке ).

Наполнение по этажам предусмотрено следующее: на первом уровне запроектировано кафе на 50 мест, многофункциональный культурно-развлекательный зал с зонами общественного питания, торгово-выставочный зал, объекты торговли, подсобные и вспомогательные помещения.

На этаж выше — выставочные, торговые, административные помещения, а также помещения общественного и бытового назначения (салон красоты). И наконец на последнем уровне предусмотрено место для помещений бытового обслуживания, торгово-выставочный зал, вспомогательные помещения культурно-развлекательного центра, подсобные и технические помещения.





Что касается самого отчета, то он занимает около 70 страниц, ознакомиться с документом можно по ссылке .

Срок проведения общественных обсуждений — 30 дней, с 15 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г. Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять в администрацию Центрального района Минска по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6. Электронный адрес: cen.obrgr@minsk.gov.by ; cen.gorhoz@minsk.gov.by . Также замечания готов принять застройщик «ВильнюсСтрой», контакты — Минск, ул. Интернациональная, 25а, каб. 214, (тел/факс 379-40-33), e-mail: vilnusstroy@gmail.com.

Заявления о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в администрацию Центрального района столицы с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6) и на электронный адрес cen.gorhoz@minsk.gov.by до конца сегодняшнего дня.