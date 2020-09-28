На базе грузовика «ГАЗон Next» оборудовали образовательный комплекс

Источник материала: Onliner Создание передвижных учебных центров на базе российских грузовиков становится модным трендом. Недавно мы рассказывали о той машине на шасси КАМАЗ, теперь представлен образовательный комплекс на шасси «ГАЗон Next».

«Группа ГАЗ» передала мобильный образовательный комплекс «Кванториум» на базе автомобиля «ГАЗон Next» правительству Нижегородской области. Новый комплекс будет работать при детском технопарке «Кванториум Саров» и станет отличной возможностью для детей из нескольких районов региона заниматься инженерным творчеством и учиться на современном высокотехнологичном оборудовании.

Мобильный технопарк «Кванториум» — это лаборатория на колесах, внутри которой организован многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования.





Он включает в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону и др.





Комплекс оснащен оборудованием, позволяющим вести обучение сразу по нескольким программам дополнительного образования технической направленности, среди которых — VR, «Промдизайн», «Гео», «Аэро», «Робо», IT и «Хайтек».





Новый комплекс будет базироваться в технопарке «Кванториум Саров» и использоваться для выездного обучения детей в районах Нижегородской области. Мобильный технопарк будет переезжать с места на место, останавливаясь в каждом населенном пункте на две недели.