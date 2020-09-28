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Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»
Источник материала: Onliner
Toyota Camry всегда считалась надежным автомобилем, но на машину мечты данная модель никогда не претендовала. Да и тюнинг-ателье без особого энтузиазма дорабатывают этот переднеприводный седан. Но это не мешает владельцам стареньких «Камрюх» самостоятельно видоизменять машину.
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У автомобиля отсутствуют все стекла, кроме лобового, вырезана часть крыши и демонтирована задняя часть салона. Такое ощущение, что машину нашли на свалке и заставили кое-как ехать. Кузов покрыт искусственной ржавчиной (это специальное направление тюнинга). Говорят, теперь это «ведро на колесах» собирает больше восторженных взглядов в Индиане, чем Ferrari или Lamborghini.
серый, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
бежевый, седан, электро, автоматическая, полный привод
серебристый, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
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Toyota Camry всегда считалась надежным автомобилем, но на машину мечты данная модель никогда не претендовала. Да и тюнинг-ателье без особого энтузиазма дорабатывают...
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