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Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»

28.09.2020 12:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Toyota Camry всегда считалась надежным автомобилем, но на машину мечты данная модель никогда не претендовала. Да и тюнинг-ателье без особого энтузиазма дорабатывают этот переднеприводный седан. Но это не мешает владельцам стареньких «Камрюх» самостоятельно видоизменять машину.

Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»

На данный автомобиль обратил внимание портал Carscoops. Парень из американского города Джорджтаун (штат Индиана) сделал из своей Toyota Camry настоящий вирусный тюнинг-проект. Главная особенность машины — это колесные арки, выполненные из номерных знаков США. Из них сделан и задний спойлер, не имеющий никакой функции, кроме эстетической.

Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»

У автомобиля отсутствуют все стекла, кроме лобового, вырезана часть крыши и демонтирована задняя часть салона. Такое ощущение, что машину нашли на свалке и заставили кое-как ехать. Кузов покрыт искусственной ржавчиной (это специальное направление тюнинга). Говорят, теперь это «ведро на колесах» собирает больше восторженных взглядов в Индиане, чем Ferrari или Lamborghini.

Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»
Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»
Toyota Camry VI (XV40), 2007 г.в., 155 200 км
серый, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
23 393 р.
9000$ / 7716€
Toyota Camry VI (XV40) Рестайлинг, 2011 г.в., новый
бежевый, седан, электро, автоматическая, полный привод
671 787 р.
258 459$ / 221 580€
Toyota Camry VIII (XV70) Стандарт Плюс, 2020 г.в., новый
серебристый, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
65 563 р.
25 224$ / 21 625€
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Toyota Camry всегда считалась надежным автомобилем, но на машину мечты данная модель никогда не претендовала. Да и тюнинг-ателье без особого энтузиазма дорабатывают...
 
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