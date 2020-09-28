Американец превратил старую Toyota Camry в «ржавое произведение искусства»

Источник материала: Onliner

Toyota Camry всегда считалась надежным автомобилем, но на машину мечты данная модель никогда не претендовала. Да и тюнинг-ателье без особого энтузиазма дорабатывают этот переднеприводный седан. Но это не мешает владельцам стареньких «Камрюх» самостоятельно видоизменять машину.





На данный автомобиль обратил внимание портал Carscoops . Парень из американского города Джорджтаун (штат Индиана) сделал из своей Toyota Camry настоящий вирусный тюнинг-проект. Главная особенность машины — это колесные арки, выполненные из номерных знаков США. Из них сделан и задний спойлер, не имеющий никакой функции, кроме эстетической.





У автомобиля отсутствуют все стекла, кроме лобового, вырезана часть крыши и демонтирована задняя часть салона. Такое ощущение, что машину нашли на свалке и заставили кое-как ехать. Кузов покрыт искусственной ржавчиной (это специальное направление тюнинга). Говорят, теперь это «ведро на колесах» собирает больше восторженных взглядов в Индиане, чем Ferrari или Lamborghini.







