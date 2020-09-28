«Аватар 2» полностью снят, «Аватар 3» — готов на 95%. Но выйдут они нескоро

Источник материала: Onliner

Джеймс Кэмерон поделился информацией о новых фильмах «Аватар». По словам режиссера, вторая часть саги к настоящему моменту полностью отснята, а третья готова на 95%. Кэмерон отметил, что пандемия сказалась на графике: COVID-19 «отнял» 4,5 месяца, что сказалось на сроках ожидаемой премьеры фильма «Аватар 2» и следующей части — их отодвинули примерно на год вперед.

Согласно нынешнему плану «Аватар 2» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года, третья часть, соответственно, появится на больших экранах в декабре 2024 года (они должны были выйти в декабре 2021 и 2023 года соответственно).

Напомним, первая часть трилогии вышла в 2009 году. Она стала своего рода прорывом, собрав кассу в $2,7 млрд, и долгое время удерживала звание самого кассового фильма в истории. Выход второй части, в свою очередь, откладывается не в первый раз: ее ожидали в 2018 году, затем в 2020-м.