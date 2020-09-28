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«Аватар 2» полностью снят, «Аватар 3» — готов на 95%. Но выйдут они нескоро
Источник материала: Onliner
Джеймс Кэмерон
Согласно нынешнему плану «Аватар 2» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года, третья часть, соответственно, появится на больших экранах в декабре 2024 года (они должны были выйти в декабре 2021 и 2023 года соответственно).
Напомним, первая часть трилогии вышла в 2009 году. Она стала своего рода прорывом, собрав кассу в $2,7 млрд, и долгое время удерживала звание самого кассового фильма в истории. Выход второй части, в свою очередь, откладывается не в первый раз: ее ожидали в 2018 году, затем в 2020-м.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Джеймс Кэмерон поделился информацией о новых фильмах «Аватар». По словам режиссера, вторая часть саги к настоящему моменту полностью отснята, а третья готова на 95%....
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