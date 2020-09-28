Под Бобруйском Audi вылетела с дороги и разбилась о деревья: водитель и пассажирка погибли

Источник материала: Tut.by

Под Бобруйском днем 27 сентября на Audi разбились 34-летний бобруйчанин и его пассажирка. Машина вылетела в кювет и врезалась в деревья, сообщает ГАИ области.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

ДТП произошло возле деревни Слободка Бобруйского района. По данным ГАИ, водитель Audi не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобилем, и он вылетел с дороги в кювет и врезался в придорожные деревья.

Водитель и его 64-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.