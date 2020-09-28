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Роналду установил уникальный европейский рекорд

28.09.2020 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым из всех футболистов топ-лиг Европы достиг отметки в 450 забитых мячей. Этот уникальный показатель покорился 35-летнему португальцу во вчерашней игре с «Ромой» (2:2), пишет Sportbox.


В матче второго тура чемпионата Италии с «Ромой» Роналду оформил дубль. Таким образом, в Серии А он уже провел 55 мячей. Кроме того, на его счету 84 гола за «Манчестер Юнайтед» и 311 мячей за мадридский «Реал».

Напомним, что в топ-5 европейских чемпионатов входят высшие дивизионы Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

 
 
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Он первым из всех футболистов топ-лиг Европы достиг отметки в 450 забитых мячей.
 
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