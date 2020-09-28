Роналду установил уникальный европейский рекорд

Источник материала: Tut.by

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым из всех футболистов топ-лиг Европы достиг отметки в 450 забитых мячей. Этот уникальный показатель покорился 35-летнему португальцу во вчерашней игре с «Ромой» (2:2), пишет Sportbox.





В матче второго тура чемпионата Италии с «Ромой» Роналду оформил дубль. Таким образом, в Серии А он уже провел 55 мячей. Кроме того, на его счету 84 гола за «Манчестер Юнайтед» и 311 мячей за мадридский «Реал».

Напомним, что в топ-5 европейских чемпионатов входят высшие дивизионы Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.