Небольшой дом с простой, но практичной планировкой. Пример хорошей архитектуры в Польше

Источник материала: Tut.by

Дом в местечке близ Щецина отличается простой формой и впечатляющей архитектурой. Форма здания состоит из двух частей, что отражает функциональное устройство внутри. Характер здания подчеркивают благородные отделочные материалы — клинкерный кирпич ручной формовки и шифер, покрывающий крышу. Как сообщает archinea.pl, над объектом поработало дизайнерское бюро maxberg.



Фото: Сильвия Гудачевска

Основная часть проекта определялась условиями строительства и ситуацией на участке. Требование максимальной ширины фасада (18 м) вынудило использовать гараж в подвале.









Владельцу нужен был одноэтажный дом, но из-за особенностей участка было решено скрыть гараж под землей. Линия застройки, расположенная на расстоянии 12 метров от границы, позволяет удобно заезжать прямо в гараж с дороги.





Дом состоит из двух прямоугольных объемов, образующих ровный угол и формирующих внутренний двор с террасой.



Фасады сложены из неглазурованного клинкерного кирпича ручной формовки. Частично стены обшиты вертикальным лиственничным бруском.





Крыша покрыта натуральным сланцем. Скрытые желоба и водосточные трубы, отсутствие вентиляционных дымоходов и объединение вытяжных труб в одном невидимом месте позволило сохранить простую, последовательную форму крыши, выделяющую благородные отделочные материалы.





Конфигурация дома обусловила планировку: в одной части гостиная-столовая со сдвигаемыми панорамными окнами.









В центральной части находится входная зона и сконцентрированы все технические помещения.





Вторая часть дома — это приватная зона со спальнями, кабинетом и санузлами.