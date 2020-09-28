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На трассе М8 в Гомельской области пьяный водитель опрокинул в кювет Renault
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель серьезно пострадал при опрокидывании автомобиля в Гомельской области,
Авария произошла ночью 27 сентября. По информации инспекторов, нетрезвый 29-летний водитель Renault Logan ехал по трассе М8 Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины со стороны Буда-Кошелева. Из-за неправильного выбора скорости он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
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В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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