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На трассе М8 в Гомельской области пьяный водитель опрокинул в кювет Renault

28.09.2020 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель серьезно пострадал при опрокидывании автомобиля в Гомельской области, сообщили в ГАИ.


Авария произошла ночью 27 сентября. По информации инспекторов, нетрезвый 29-летний водитель Renault Logan ехал по трассе М8 Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины со стороны Буда-Кошелева. Из-за неправильного выбора скорости он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.


В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
 
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