Honda представила электрический кроссовер

Источник материала: Tut.by

Компания Honda представила новый электрический концепт-кар, который получил название SUV e: concept. Дебют автомобиля состоялся в рамках автосалона в Пекине. В будущем прототип получит серийную версию, которую будут выпускать для китайского рынка. Производство новинки наладят на совместном предприятии GAC-Honda. Одним из конкурентов машины станет Tesla Model Y, пишет Autonews .





Кросс-купе получил безрамочные двери, массивные колесные арки и защитный пластиковый обвес. Кроме этого, машина оснащается трапециевидными головными фарами, объединенными полосой со светодиодными элементами, а также подсвечивающимся фирменным логотипом компании Honda. У машины полностью отсутствуют боковые зеркала и дверные ручки.





Все технические характеристики прототипа японцы пока держат в секрете. На данный момент известно только то, что на машине установлены передовые системы помощи водителю на дороге. Среди них: функция полуавтономного вождения, комплекс систем безопасности под названием Honda Sensing и мультимедийная система Honda Connect.





На данный момент японцы продают на некоторых рынках электромобиль под названием Honda e, который был представлен в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Автомобиль выполнен в ретростиле классических моделей японского автопроизводителя 60-х и 70-х годов прошлого века. Для покупки доступен Honda e с агрегатом мощностью 136 л. с. (100 киловатт). Также клиентам предлагается электромотор с отдачей 150 л. с. (113 киловатт). Разгон до первой сотни у обеих модификаций занимает примерно 8 секунд.