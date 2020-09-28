Главреду «Нашай Нівы» запретили выезжать из Беларуси

Запрет главному редактору интернет-издания «Наша Ніва» Егору Мартиновичу на выезд из Беларуси не помешает его работе. Об это журналист заявил в комментарии БелаПАН 28 сентября в перерыве судебного заседания, которое проходит в суде Заводского района Минска.





«Сегодня утром я был в Следственном комитете, чтобы забрать вещи, и мне следователь Долженок выдал постановление о том, что мне запрещено выезжать из страны», — рассказал Мартинович. Он уточнил, что запрет связан с тем, что он является фигурантом дела по ст. 188 УК (клевета).

На вопрос, повлияет ли это каким-то образом на его профессиональные планы, Мартинович ответил: «Никак абсолютно. Я не собирался уезжать, я должен оставаться в Беларуси».

23 сентября Мартинович был задержан по подозрению в клевете (ст. 188 УК) в материале, где упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Утром в квартире Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, прошел обыск . После его завершения Мартиновича вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты.

Утром 28 сентября стало известно, что в рамках уголовного дела Мартиновичу запретили выезд за границу.

Сегодня в суде Заводского района Минска рассматривается административное дело в отношении Мартиновича по ч. 1 ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия). Дело в отношении Мартиновича рассматривает судья Елена Некрасова. Его защищает адвокат Сергей Зикрацкий.

Согласно протоколу об административном правонарушении, Егор Мартинович принял участие в несанкционированной акции 11 августа в Минске. Мартинович заявил, что он категорически не согласен с протоколом.

В ночь на 11 августа Мартинович возвращался за рулем своей машины домой после освещения акции протеста в районе универсама «Рига» в Минске. На пересечении улиц Притыцкого и Ольшевского высадил коллегу — репортера Дмитрия Панковца и поехал к гостинице «Орбита», чтобы забрать супругу. Около двух часов ночи родным пришло SOS-уведомление с его телефона, а около трех часов СМС: «Партизанское РУВД или Окрестина». После связь с ним пропала.

Позже стало известно, что его автомобиль был найден в районе проспекта Пушкина. В машине остались все его вещи и компьютер, однако отсутствовал паспорт и журналистское удостоверение.

О местонахождении Мартиновича достоверно не было известно вплоть до его освобождения около 17.00 12 августа из изолятора временного содержания в Жодино. Позже на своей странице в «Фейсбуке» он написал: «Вместе с 47 честными белорусскими пацанами я пролежал первую ночь лицом в траву во дворике Заводского РУВД. За сутки ничего не съел. Вместе с 27 другими честными белорусскими пацанами я провел вторую ночь в камере на 12 спальных мест в Жодино».