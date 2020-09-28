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Умер основатель Московской Хельсинкской группы

28.09.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27 сентября в возрасте 96 лет скончался основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.

Умер основатель Московской Хельсинкской группы

Как сообщает МХГ, «правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением».

Отмечается, что «его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения».

 
 
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27 сентября в возрасте 96 лет скончался основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.
 
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