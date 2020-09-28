Умер основатель Московской Хельсинкской группы

27 сентября в возрасте 96 лет скончался основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.





Как сообщает МХГ, «правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением».

Отмечается, что «его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения».