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Александра Герасименя: сегодня мы защищаем не только свободу — речь уже идет о жизни наших детей

28.09.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Призер Олимпийских игр (два серебра и бронза), чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и белорусским коллегам-спортсменам.

Александра Герасименя: сегодня мы защищаем не только свободу — речь уже идет о жизни наших детей
Фото со страницы Александры Герасимени в соцсети

«Впервые в истории суверенной Беларуси, наш народ массово протестует против режима диктатуры, — написала «золотая рыбка» отечественного плавания на своей странице в соцсети. — Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT специалисты, молодежь и старики — все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей. Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть».

Она отметила, что число пострадавших от действий силовиков исчисляется сотнями.

«За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали», — подчеркнула Герасименя.

Не обошла волна репрессий и спортсменов, которые подписали письмо к властям с требованием прекратить насилие в стране: «За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх».

Она призвали зарубежных спортсменов проявить солидарность и рассказывать о том, что происходит в Беларуси.

Герасименя выставила на благотворительный аукцион костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио-2016 и фото с автографом: «Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне еще сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу!»

Александра Герасименя: сегодня мы защищаем не только свободу — речь уже идет о жизни наших детей

Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает материальную и психологическую поддержку пострадавшим за свою гражданскую позицию спортсменам.

 
 
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Призер Олимпийских игр (два серебра и бронза), чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и белорусским...
 
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