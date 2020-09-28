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Александра Герасименя: сегодня мы защищаем не только свободу — речь уже идет о жизни наших детей
Источник материала: Навiны
Призер Олимпийских игр (два серебра и бронза), чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и белорусским коллегам-спортсменам.
«Впервые в истории суверенной Беларуси, наш народ массово протестует против режима диктатуры, —
Она отметила, что число пострадавших от действий силовиков исчисляется сотнями.
«За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали», — подчеркнула Герасименя.
Не обошла волна репрессий и спортсменов, которые подписали письмо к властям с требованием прекратить насилие в стране: «За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх».
Она призвали зарубежных спортсменов проявить солидарность и рассказывать о том, что происходит в Беларуси.
Герасименя выставила на благотворительный
Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает материальную и психологическую поддержку пострадавшим за свою гражданскую позицию спортсменам.
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Призер Олимпийских игр (два серебра и бронза), чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и белорусским...
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