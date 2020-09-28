Рапота рассказал, когда окончательно решится вопрос с отменой роуминга

Источник материала: Sputnik Беларусь

Форум регионов полезен тем, что на нем собираются "квалифицированные люди с определенными полномочиями, которые могут по ходу дела принимать решения, приводящие к практическим результатам, заявил журналистам в понедельник государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Было выступление представителя академии наук РБ, который рассказал о проектах по космосу медицине новых технологиях, и моментальная реакция была губернатора Самарской области, который предложил более тесную кооперацию с научно-образовательными центрами в РФ, один из них как раз в Самарской области. И я, честно говоря, увидел и в этом тоже еще одну сферу плодотворного взаимодействия, вот вам практический результат по ходу дела", ― привел пример Рапота.

По словам госсекретаря Союзного государства, на Форуме регионов были традиционно подняты актуальные темы взаимоотношений России и Беларуси в торгово-экономической области, научно-технической, развитии кооперационных связей, в гармонизации законодательств.

Был поднят вопрос о развитии транспортной инфраструктуры ― автомобильного и железнодорожного транспорта, высокоскоростной магистрали , развития инфраструктуры в системах связи, и естественно, участникам форума было интересно узнать как ой здесь прогресс, добавил госсекретарь Союза.

"Прогресс здесь очевиден ― Министерства связи взяли на себя обязательства уже к 1 октября принципиально решить вопрос , от принципиального решения до технического воплощения, возможно, еще будет какой-то лаг", ― сказал Рапота.

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