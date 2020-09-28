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Координационный совет призывает Максима Знака остановить голодовку
28.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Координационный совет (КС) призвал Максима Знака, который держит в СИЗО голодовку уже 10 дней, прекратить ее.
Юрист, представитель КС Максим Знак находится в тюрьме. Его арестовали 9 сентября, а 18 сентября обвинили в призывах к действиям, направленным на нанесение вреда национальной безопасности — по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.
После этого Максим Знак сразу объявил голодовку в знак несогласия с обвинениями.
На 11-й день голодовки Максима Знака Координационный совет призвал освободить его из заключения, а самого Максима Знака — прекратить голодовку, пишет «Радые Свабода».
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Координационный совет (КС) призвал Максима Знака, который держит в СИЗО голодовку уже 10 дней, прекратить ее.
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