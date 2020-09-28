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МВД: В воскресенье в Беларуси задержаны свыше 350 человек

28.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Милиция и омон в минувшее воскресенье задержали более 350 человек, вышедших в разных городах Беларуси на акции гражданской солидарности и протеста против беззакония.

«Вчера, 27 сентября, в стране зафиксированы 22 протестные акции. Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», - сообщила представитель МВД Ольга Чемоданова.

В этот раз МВД не стало оценивать число участников акции протеста в Минске.

«Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными», - сказано в сообщении.

«Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек», - также сообщила Чемоданова.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция и омон в минувшее воскресенье задержали более 350 человек, вышедших в разных городах Беларуси на акции гражданской солидарности и протеста против...
 
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